ПОСЛЕДНИЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАПРОСЫ НА ВЫВОД СРЕДСТВ

Когда мы запустили первый бета-тестинг в 2015 году, наши бета-тестеры зарабатывали от $500 до $2000 в день. Но это была первая версия «Нигмы». За это время мы улучшили систему.

Все бета-тестеры из первой группы на сегодняшний день являются миллионерами и с помощью системы «Енигма» зарабатывают от $50.000 до $200.000 в неделю.