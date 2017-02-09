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ОСТАЛОСЬ 3 места

РЕЗУЛЬТАТЫ В ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ

Стартовый депозит $250.00Стартовый депозит
Прибыль $900425.20Прибыль
Период работы 228 часовПериод работы
Процент прибыльных сделок 100%Процент прибыльных сделок

ПОСЛЕДНИЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАПРОСЫ НА ВЫВОД СРЕДСТВ

Пользователь #3882
ВЫВЕЛ $2189
Только что
Пользователь #3787
ВЫВЕЛ $3477
Только что
Пользователь #3492
ВЫВЕЛ $3321
Только что
Пользователь #3880
ВЫВЕЛ $3615
Только что
Пользователь #3455
ВЫВЕЛ $3810
Только что

САМЫЕ КРУПНЫЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАПРОСЫ НА ВЫВОД СРЕДСТВ ЗА 24 ЧАСА

Пользователь #3980
ВЫВЕЛ$21442
Пользователь #3743
ВЫВЕЛ$15195
Пользователь #3737
ВЫВЕЛ$16645
Пользователь #3806
ВЫВЕЛ$17032
Пользователь #3425
ВЫВЕЛ$17415

ЭТО РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ «MoneyGarant»

Максим Киселев
Максим Киселев За 30 дней заработано: $158,654.20
Николай Горов
Николай Горов За 30 дней заработано: $189,365.40
Елена Керимова
Елена Керимова За 30 дней заработано: $148,357.80
Владимир Костюк
Владимир Костюк За 30 дней заработано: $225,424.60
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

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