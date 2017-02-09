ПОСЛЕДНИЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАПРОСЫ НА ВЫВОД СРЕДСТВ

«Енигма» - это трейдинговая программа, работающая на основе мета-кластеризующего алгоритма и созданная ведущими аналитиками и программистами, в том числе, Виктором Лавренко. Созданная в период валютного кризиса 2015 года, эта программа не только доказала способность приносить прибыль при любых валютных скачках, но и стала первой системой, открывающей только прибыльные сделки!
В настоящий момент пользователи программы «Енигма» зарабатывают от $5000 до $25000 в неделю, то есть от $1000 до $5000 в день.
Когда мы запустили первый бета-тестинг в 2015 году, наши бета-тестеры зарабатывали от $500 до $2000 в день. Но это была первая версия «Нигмы». За это время мы улучшили систему.
Все бета-тестеры из первой группы на сегодняшний день являются миллионерами и с помощью системы «Енигма» зарабатывают от $50.000 до $200.000 в неделю.
Вам не нужны ни опыт, ни специальное образование. Работать с программой «Енигма» не сложнее, чем зарегистрировать e-mail или зайти в аккаунт во ВКонтакте или на Одноклассниках.
С 2015 года, с момента запуска, программа не открыла ни одной убыточной сделки.
Абсолютно из любой! В этом вся прелесть – вы можете запустить систему «MoneyGarant» из любого уголка земного шара. Главное, чтобы у вас был интернет. Так что, даже когда вы путешествуете, программа продолжает зарабатывать вам деньги.
Поскольку MoneyGarant Ltd. оперирует крупными суммами переводов, у нас корпоративный уровень сотрудничества с большинством банков. Это значит, что в большинстве случаев ваши деньги поступят к вам на счет уже в течение 10 – 15 минут. В редких случаях (в том числе, если вы находитесь заграницей), перевод может поступить на следующий день.
Для этого вам нужно зарегистрировать и активировать бесплатную копию программу с помощью формы вверху страницы. Дальше, чтобы запустить программу, нужно будет только нажать кнопку «Начать авто-трейдинг». Тем не менее, сразу после регистрации вы получите подробные инструкции, чтобы у вас не было никаких проблем и вопросов.